Måleinstrument på Mannen ute av drift

Det opplyser Noregs vassdrags- og energidirektorat til TV 2 fredag formiddag.

Det er dei tre «strekkstadane», som på fagspråket blir kalla ekstensometer, som har roke.

Måleinstrumenta har vore montert på tre punkt, med den eine enden skrudd fast i stabilt fjell, og den andre enden festa i dei lause massane.

– Eg kan bekrefte at alle tre ekstensometera er ute av drift. Dei har ramla ut på grunn av store bevegelsar. Vi har no sett opp ein radar til for å kunne ha større sikkerheit rundt målingane, seier geolog Brigt Samdal til kanalen.

Han påpeikar at NVE no har valt ut nye punkt for radarmålingar og utplassert den ekstra radaren for å forsterke systemet.

