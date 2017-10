Namnet frigjeve på omkommen bussjåfør 

Vest politidistrikt har i samråd med familien til bussjåføren frigjeve namnet på den omkomne. Det var Vidar Fardal som køyrde ulykkesbussen og omkom i kollisjonen, blir opplyst i ei pressemelding.

Politiet seier samtidig til Bergens Tidende at dei no har ei meining om årsaka til ulykka, men at dei ønskjer å snakka med fleire vitne og passasjerar før dei går ut med nærmare detaljar.

Den dramatiske frontkollisjonen skjedde like før klokka 15 måndag. Bussen frå Nettbuss var på veg frå Sogndal til Bergen då ulykka skjedde mellom Holemarktunnelen og Nakkagjelstunnelen på E16, like ved Evanger i Voss kommune. Lastebilen høyrde til transportselskapet Asko.

I tillegg til den omkomne sjåføren blei fem personar lettare skadde mens tolv personar slapp frå ulykka utan fysiske skadar. Skadde personar blei sende til Voss sjukehus, mens legevakta i Bergen tok imot både skadde og uskadde passasjerar.

Vegen på ulykkesstaden blei straks stengd, og trafikken blei omdirigert. Han blei opna for trafikk att natt til tysdag.

(©NPK)