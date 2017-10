Nedtur på Oslo Børs

Fire av dei fem mest omsette gjekk ned, mellom anna oljegiganten Statoil (-0,1 prosent), aluminiumsselskapet Norsk Hydro (-2,1 prosent) og gjødselgiganten Yara International (-1,8 prosent).

DNB, fjerde mest omsaett, skilde seg ut med ein oppgang på 0,8 prosent. De, DNO (+4,4 prosent) og Norwegian (+1,9 prosent) var blant selskapa som redda ein elles trist børsdag for dei store.

NextGenTel Holding blei vinnaren tysdag med nummer 11 på omsetningslista og steig med 11,92 prosent. Hoppet skjedde etter at det blei kjent at Christen Sveaas kjøpte seg opp i selskapet, skriv E24.

Dei tonegjevande børsane rundt om i Europa stod omtrent på staden kvil tysdag. DAX 30 i Frankfurt steig med 0,05 prosent og CAC 40 i Paris med 0,09 prosent. FTSE 100 i London steig mest med 0,17 prosent.

Oljeprisen spegla hovudstadsbørsen og gjekk marginalt ned tysdag. Ved 17-tida blei eit fat nordsjøolje omsett for 57,60 dollar, ned 29 cent frå midnatt.

Nedgangen skjer likevel etter at prisen gjekk opp godt over to prosent i helga.

