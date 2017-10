Noreg har levert klage på Jagland til Europarådet

Det stadfestar kommunikasjonssjef i UD, Frode O. Andersen, overfor NRK.

Bakgrunnen er eit Facebook-innlegg der Jagland kritiserer det han meiner er ei passiv norsk haldning til oppførselen til politiet under demonstrasjonane i Barcelona.

– Jagland hevda at UD omtalte politimetodane i Spania som ei intern sak. Dette var feil og heilt misvisande for kva som blei sagt, seier Andersen.

Han legg til at UD kommenterte dette direkte på Facebook-sida til Jagland, og at den same bodskapen deretter blei formidla formelt via Noregs delegasjon til Europarådet.

Jagland er generalsekretær i Europarådet, og tidlegare norsk statsminister og utanriksminister for Ap.

Han seier til NRK, via Facebook, at han ikkje har nokon reaksjon på at norsk UD har levert ein formell klage på han.

– Eg er ifølgje den europeiske menneskerettskonvensjonen uavhengig av ei kvar regjering og har avsagt eid på det, seier Jagland.

