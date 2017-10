Rekordmykje regn i Tromsø

Det har vore ei regntung natt til tysdag i Tromsø. På tolv timar fall det heile 17,5 millimeter regn i byen, og dermed er halvannan månads nedbørsmengde tatt igjen på under eitt døgn, melder Yr.

No er det Vestlandet som står for tur: Restar av ekstremvêret Ophelia når tysdag landsdelen sør for Stad, og det er varsla vind opp mot sterk kuling fleire stadar i Sør-Noreg.

Måndag trefte ekstremvêret Ophelia Irland med stor styrke.

(©NPK)