TV 2 lovar å bruka 250 millionar kroner i året på nyheiter

I søknaden på det kommersielle allmennkringkastingsoppdraget, skriv TV 2 at millionsummen skal setjast av til direkte redaksjonelle kostnader knytt til nyheitssendingane på hovudkanalen, ifølgje Kampanje.

Minimum 100 redaksjonelle årsverk skal setjast av til nyheitssendingane på hovudkanalen.

– TV 2 har ein ambisjon om å styrkja satsinga på nyheiter. Vi har likevel valt å leggja tilbodet noko under den noverande satsinga og ambisjonane våre framover. Dette kjem av eit behov for fleksibilitet i kostnadene, for det tilfelle at inntektsgrunnlaget endrar seg, heiter det i søknaden.

I tillegg vidarefører kanalen satsinga på norsk drama med ei investering på 50 millionar kroner årleg, og kanalen vil bruka minimum fem millionar kroner på program for barn og fem millionar på program for unge. Religion, underhaldning og sport er også blant programområda kanalen vil satsa på.

Program for den samiske befolkninga og språklege eller etniske minoritetar, vil kanalen derimot droppa. Det same gjeld kultur og natur og vitskap.

Dersom kanalen skriv under på ein ny TV-avtale med staten, får dei ein årleg kompensasjon på 135 millionar kroner.

(©NPK)