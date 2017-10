Widerøe tar i bruk nytt jetfly mellom vest og nord

24. og 26. april 2018 set Widerøe den nye jetflytypen Embra E-190-E2 inn på strekningane Bergen -Tromsø–Bergen og Bergen–Bodø–Bergen.

– Vi trur vi at koplinga mellom fjord og fjell på Vestlandet og dei røffe naturopplevingane i Nord-Noreg med nordlys og midnattssol, vil bli eitt av dei sterkaste reiselivsprodukta i Europa dei neste åra, seier administrerande direktør i Widerøe Stein Nilsen.

I ei pressemelding beskriv Widerøe flyet som den neste generasjonen med miljøvennlege fly, og seier flyet vil bidra til ei berekraftig framtid for norsk luftfart.

Reiselivsbransjen i vest og nord stiller seg positive til strekningsvalet.

– Skal vi klare å utvikle turisme heile året til Noreg, er det avgjerande å kunne tilby opplevingar i Nord-Noreg og Fjord Norge som ein del av same reise. Derfor er det utruleg gledeleg at Widerøe no gjer det betydeleg lettare å komme seg raskt mellom dei to landsdelane, seier Kristian B. Jørgensen, administrerande direktør i Fjord Norge AS.

Aslak Sverdrup, lufthamndirektør i Avinor, opplyser at selskapet gler seg stort til å ta imot jetflyet når det landar for første gong i Noreg. Margrethe Snekkerbakken, divisjonsdirektør i Avinor, seier det blir spennande å sjå kva slags moglegheiter flytypen vil gi regionalnettet.

– Kombinasjonen av eit næringsliv i utvikling og eit reiseliv i vekst gir gode moglegheiter til å forsterke tilbodet mellom dei to landsdelane, seier Snekkerbakken.

