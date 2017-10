E-sjefen avviser oppslag om tenkt russisk Svalbard-invasjon 

– Det er ikkje ofte eg les ei nyheitssak i norske medium som har så mange feil i seg som saka frå Aldrimer.no, seier Haga Lunde i ein kommentar som er sendt NTB.

Nettstaden Aldrimer viser til seks anonyme forsvarskjelder og hevdar russiske styrkar skal ha trent på å invadere Svalbard under militærøvinga Zapad 2017 (Vest 2017) i september. Men ifølgje Haga Lunde hadde Etterretningstenesta «spesielt god situasjonsforståing» før og under denne øvinga.

– La meg ta hovudelementet i det som er framført frå aldrimer.no: «Russisk simulert angrep på Svalbard». Det var ingen slik aktivitet. Når dette er sagt, fell mykje av det andre i saka bort, seier han.

Ikkje overraska

Å øve på ein invasjon av Svalbard vil vere ein helt naturleg del av jobben for russiske militære styresmakter på Kolahalvøya, meiner forsvarsanalytikar og pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen.

– Oppslaget til aldrimer.no er eigentleg ikkje oppsiktsvekkjande i det heile tatt. Dette er heilt rutinemessig. Dersom ikkje russarane øver på dette, så hadde ikkje dei militære styresmaktene på Kola gjort jobben sin, seier Børresen til NTB.

– Samtidig er det viktig å ha med seg at aldrimer.no har ein klar agenda, nemleg å styrke det norske Forsvaret. Ein effektiv måte å få til dette på, er å komme opp med ein trussel, hevdar Børresen.

Usannsynleg

Den frittståande forsvarsanalytikaren meiner det er «svært, svært usannsynleg» at russarane skulle ta seg til rette på Svalbard med militær makt. Han viser til at norsk suverenitet er nedfelt i Svalbardtrakten, som er ratifisert av stormakter som USA, Kina, Frankrike, Tyskland og Storbritannia.

– Men i ein tenkt storkonflikt mellom Russland på den eine sida og USA og Nato på den andre, er det sannsynleg at Svalbard blir trekt inn, på grunn av den strategiske plasseringa. Det er i eit slikt scenario at eg meiner det er heilt naturleg og absolutt ikkje overraskande at russarane øver på ein invasjon. Det er slik vi militære held på heile tida, seier Børresen.

Norske øvingar

På norsk side er eit scenario der russarane tar seg til rette militært på Svalbard, noko ein regelmessig øver på. Då brigader Aril Brandvik gjorde greie for arbeidet med landmaktutgreiinga under eit NUPI-seminar i mai viste han nettopp til funna i eit avansert seminarspel der Svalbard og Nord-Noreg vart utsett for angrep.

Hensikta med dataspelet er å simulere ein eskalerande konfliktsituasjon som endar i krig og derigjennom teste ulike konsept for det norske Forsvaret.

– Det er same sak med oss: Vi hadde ikkje gjort jobben vår om vi ikkje hadde øvd på dette, seier Børresen.

Bombefly

Ifølgje Aldrimer skal anslaget mot Svalbard ha starta med simulerte angrep med russiske bombefly. Då dei norske F16-flya begynte å gå tom for drivstoff, kom ei ny bølgje med russiske fly.

I ein reell situasjon hadde norske militære kapasitetar ikkje kunna forsvare Svalbard mot angrepet Russland simulerte, hevdar nettstaden.

Øvingsangrepet mot Svalbard skal ha komme heilt overraskande. Ifølgje Aldrimer har det vore fleire møte mellom Nato og norske militære styresmakter etter at Noregs overvaking av den russiske storøvinga i midten av september enda i det som blir omtalt som «totalkollaps».

Nato-representantane skal ha brukt karakteristikken «krisemøte» om møta dei har deltatt på i Noreg. Det mest kritiske skal ha vore eit nesten totalt fråvær av etterretning frå norsk side.

– Deling med Nato og allierte partnarar er standardprosedyre, og vi har fått gode tilbakemeldingar på denne rapporteringa, hevdar E-sjef Morten Haga Lunde på si side.

(©NPK)