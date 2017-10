Fallet i nybustadsalet fortset – fryktar tap av arbeidsplassar

Talet på nye bustader som er selde så langt i år, er 20 prosent lågare enn i same periode i fjor, ifølgje ny statistikk frå Boligprodusentenes Forening.

– Vi er bekymra over nedgangen i bustadsalet og effektane dette vil få for norsk økonomi. Lågare sal vil raskt føre til at det blir sett i gang bygging av færre nye bustader og at sysselsettinga hos entreprenørselskap og deira leverandørar fell dramatisk. Dette er ein stor bransje som er viktig for norsk økonomi, seier administrerande direktør Per Jæger i foreininga.

Han reknar med at ein vil sjå ein effekt i sysselsettinga allereie om seks til tolv månader dersom fallet i nybustadsalet held fram.

Salet av nye leilegheiter har falle mest så langt i år, med ein nedgang på 35 prosent frå i fjor. Salet av einebustadar har falle med 11 prosent, mens salet av småhus har auka med 18 prosent.

