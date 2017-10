Farenivået ved Mannen senka til gult

– Farten i fjellpartiet har minka, og det er varsla kaldt vêr framover. Det er no ein tydeleg trend med redusert fart, spesielt for den nedre delen. Med opphaldsvêr og låge temperaturar den neste veka er det venta at bevegelsane minkar ytterlegare. På bakgrunn av dette har NVE sett ned farenivået til gult, opplyser Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i ei pressemelding.

Dei siste dagane har NVE prøvd å auke bevegelsane i fjellet ved å tilføre vatn, men dette vart stoppa tysdag kveld.

(©NPK)