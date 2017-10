Film om 22. juli-terroren får 17 millionar i statleg tilskot

Norsk filminstitutt forvaltar tilskotsordninga, og då fristen gjekk ut var det kome inn seks søknader om støtte for å dekkja kostnader ulike filmproduksjonar har i Noreg.

Likevel var det berre tre filmprosjekt som nådde opp. «Mission Impossible 6", som mellom anna skal spela inn scenar på Preikestolen i Lysefjorden, får 6.325.000 kroner, mens «Norway» stikk av med 17.125.000 kroner. Den siste er ifølgje Dagens Næringsliv arbeidstittelen på filmen til Hollywood-regissøren Paul Greengrass om terrorangrepa 22. juli 2011.

Til slutt får dramaserien «The Innocents» dei resterande 950.000 kronene av ramma på 24,4 millionar.

– Det var mange sterke søknader i denne runden, og det er svært store sjansar for at alle dei tre prosjekta blir realisert. Kvar for seg, og til saman, vil desse filmane bidra til å visa norsk natur og kultur gjennom spektakulære innspelingsstader og tema som handlar om norsk røyndom. I tillegg vil mange norske filmarbeidarar hausta verdfull kompetanse, og det internasjonale nettverket til filmbransjen vil blir styrkt, seier Stine Helgeland, avdelingsdirektør for Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt.

Insentivordninga er refusjonsbasert og skal mellom anna bidra til å auka talet på store internasjonale film- og serieproduksjonar i Noreg, ikkje minst for å fremja norsk kultur, historie og natur.

