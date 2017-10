Forbrukarrådet: Elendig sikkerheit i GPS-klokker for barn

Saman med sikkerheitsselskapet Mnemonic har dei testa GPS-klokkene Gator 2, Tinitell, Viksfjord og Xplora. Tinitell kjem gjennomgåande betre ut enn dei andre klokkene, mens det hos dei tre andre er avdekt fleire alvorlege sikkerheitsproblem.

Det gjeld særleg Gator 2 og Viksfjord, som Forbrukarrådet meiner ikkje er godt sikra mot kontoovertaking frå framande. Ifølgje testen kan ein med enkle grep ta kontroll over klokkene for å spore, avlytte og kommunisere med barnet.

I tillegg får alle dei tre utsette klokkene og enkelte av appane som er knytt til dei, stryk på det meste som omhandlar personvern og brukarvilkår.

Forbrukarrådet har klaga selskapa inn til Datatilsynet og Forbrukarombodet for brot på personopplysningslova og marknadsføringslova. Forbrukarminister Solveig Horne (Frp), kallar funna «sterkt urovekkjande».

– Ikkje minst fordi dette er produkt retta mot barn, seier ho, og lovar at dette skal bli eit viktig tema i forbrukarpolitikken framover.

Produsentane av klokkene er allereie varsla om funna. Gator seier dei har slutta å selje Gator 2 og tilbyr alle som har kjøpt denne modellen ein ny Gator 3 som kompensasjon. Xplora-distributør PepCall seier dei har utbetra feilen på sine klokker, mens Viksfjord seier enkelte av klokkene framleis er sårbare.

–Vi har retta opp i dei to sårbarheitene som vart funne. Ei lita gruppe kundar har framleis sårbare klokker. Vi har sendt desse kundane ein e-post, slik at vi kan få lukka såbarheita, seier Thomas Mathiesen i GPS for barn, som sel Viksfjord-klokkene, til Aftenposten.

