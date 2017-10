Hotelldirektør dømt til fem og eit halvt års fengsel for eldspåsetjing

Kjøkkensjefen er frifunnen, mens styreleiaren vart dømt til eitt års fengsel. Aktor bad om seks og seks og eit halvt års fengsel for alle tre.

Sogn og Fjordane tingrett meiner ifølgje NRK at hotelldirektøren handla åleine då han starta brannen, men at han samarbeidde med den tidlegare styreleiaren om økonomisk utruskap.

Dei tiltalte i saka, tre svensk-tyrkiske brør, var tiltalte for grovt skadeverk, forsøk på forsikringssvindel og grov økonomisk utruskap, eller medverking til dette.

Hotelldirektøren erkjende straffskuld på fem av seks tiltalepunkt. Brørne hans nekta begge straffskuld.

Dei tre brørne overtok aksjane i Selje hotell AS for 4 millionar kroner i 2014. Med på kjøpet fekk dei ei gjeld på rundt 15 millionar kroner. Under rettssaka kom det fram at hotellet var forsikra for 71 millionar kroner.

– Det er utvilsamt at fortenesta hadde vore god om dette hadde gått gjennom og eigarane hadde fått erstatning fullt ut, sa politiadvokat Magnus Engh Juel i Vest politidistrikt til Bergens Tidende i sommar.

Alle tiltalte har sete i varetektsfengsel sidan dei vart arresterte kort tid etter brannen i november i fjor.