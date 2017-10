Mistenkjer at tåregass kan ha løyst ut pusteproblem på kjøpesenter

Politiet blei varsla om vitnet av kjøpesenteret tysdag, ifølgje Bergensavisen.

– Ein person tok kontakt med senteret og forklarte at han visste kva som hadde skjedd. Han fortalde at han hadde opplysningar om at ein person hadde hatt ein CS-granat med tåregass i lomma, og at granaten ved eit uhell skal ha gått av, fortel Frode Karlsen, leiar for Økonomiavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon.

Han seier at dette er ein veldig aktuell teori for politiet, sjølv om dei ikkje sikkert kan slå fast om det er dette som har skjedd. Dei ber difor om at vitnet melder seg.

– Vi vil også gjerne at vedkommande som skal ha hatt ein slik granat i lomma, tek kontakt med politiet, seier han.

19 personar blei sende til sjukehus etter hendinga måndag. Dei klaga over hoste, svie og kløe i halsen. Brannvesenet gjorde fleire undersøkingar på senteret, utan at det gav utslag på målingane.

