NRK: Facebook skal sende den amerikanske versjonen av Skam 

Det var under TV-messa Mipcom i Cannes onsdag at Facebooks sjef for kreativ global strategi, Ricky Van Veen, kunngjorde at det sosiale mediet blir publisist for den nordamerikanske versjonen av «Skam», melder kanalen.

Facebook Watch, som vart lansert for amerikanske Facebook-brukarar i august, skal tilby TV-innhald gjennom Facebook-plattforma.

På Watch skal brukarane få personleg tilrettelegging til å oppdage nye seriar, organisert rundt kva vennene deira og andre ser på.