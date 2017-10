NRK: Kjelder stadfestar at Ine Eriksen Søreide blir utanriksminister

Som NTB fortalde måndag, kjem truleg endringane i regjeringa fredag. Då er det venta at utanriksminister Børge Brende (H) blir takka av for å bli president i Verdsøkonomiforum (WEF).

NRK fortel torsdag kveld at fleire kjelder stadfestar overfor kanalen at Ine Eriksen Søreide tek over den statsrådsposten.

Nordlendingar til Forsvarsdepartementet?

Nordlendingane Bård Glad Pedersen og Frank Bakke-Jensen blir trekte fram som kandidatar til å bli forsvarsminister viss Ine Eriksen Søreide blir utanriksminister.

Då Bakke-Jensen var med Ine Eriksen Søreide (H) til Garnisonen i Porsanger onsdag blei det ny fart i spekulasjonane om han tek over som forsvarsminister.

– Han er med fordi han er frå Finnmark, seier kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes i Forsvarsdepartementet til NTB.

Tema for dagen er styrkinga av Forsvaret i Finnmark gjennom landmaktproposisjonen og statsbudsjettet for 2018, heiter det hos Forsvarsdepartementet.

Første kvinne

Søreide har vore det einaste namnet som blir trekt fram som ny utanriksminister, og ho blir i så fall første kvinne i jobben. 41-åringen frå Lørenskog har representert Oslo på Stortinget sidan 2005.

Uvissa lèt til å vera større rundt kven som eventuelt tek over jobben hennar i Forsvarsdepartementet. I tillegg til Bakke-Jensen (52) frå Båtsfjord i Finnmark er Bård Glad Pedersen blant namna som blir nemnde, ifølgje Aftenposten.

41-åringen frå Sortland i Nordland er i dag informasjonsdirektør i Statoil, men var så seint som for to år sidan statssekretær i Utanriksdepartementet. Han har også erfaring som politisk rådgjevar i Forsvarsdepartementet.

At han på same måten som Bakke-Jensen er nordlending, blir trekt fram som ein fordel når arbeidet med planen til regjeringa for Hæren og Heimevernet skal forankrast i Nord-Noreg og på Stortinget.

– Droppar EU-minister

Dersom Bakke-Jensen blir ny forsvarsminister, må regjeringa vurdera kven som skal erstatta han – eller om posten skal stå tom. Ap-leiar Jonas Gahr Støre slo før valet fast at han ville fjerna posten som EU/EØS-minister ved valsiger. Ifølgje VG vurderer statsminister Erna Solberg (H) sjølv å droppa ministerposten, som ho oppretta for fire år sidan.

Om dette stemmer vil ho sjølvsagt ikkje stadfesta på førehand, sjølv om NTB gjorde eit visst forsøk etter spørjetimen onsdag:

– I ei tid der brexit-forhandlingane går inn i ein avgjerande fase, kor viktig blir det å behalda ein eigen europaminister framover?

– Ha ha, det er veldig viktig at regjeringa har eit offensivt arbeid knytt til brexit. Og det har vi. Når det gjeld spørsmål om korleis eg organiserer regjeringa, så tenkjer eg at de må venta og sjå.

Sonderingar

Før regjeringssonderingane med Venstre er sluttført, blir det neppe ei større rokering av statsrådar. NTB kjenner til at Framstegspartiet ikkje planlegg endringar i denne omgangen.

Tysdag sa Solberg at sonderingane med Venstre om ei utviding av regjeringa er i gang. Ho håpar å koma i mål innan jul. Om ho har bestemt seg for kven som blir ny utanriksminister i Noreg, kommenterer ho ikkje.

– Spørsmål om framtidige statsrådsskifte svarar eg ikkje på, seier ho.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sa det på denne måten då NTB måndag ville vita kva ho tenkjer om ei mogleg ny rolle i regjeringa:

– Eg stortrivst med det eg gjer i dag. Korleis sjefen disponerer mannskapa og tenkjer rundt det, er hennar avgjerd.

