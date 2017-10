Ny redningsplan, men framleis skummelt i Norske Skog

– Vi er svært glade for at ein stor del av dei største kreditorane og aksjonærane våre no støttar refinansieringsforslaget. No oppmodar eg alle interessentar i Norske Skog til å gje sitt samtykke til forslaget slik at vi når den nødvendige støtta. Som sagt gong på gong før, er alternativet ein komplisert insolvensprosess, seier styreleiar Christen Sveaas i ei børsmelding.

Over 80 prosent av dei sikra kreditorane stiller seg bak det nye forslaget som er forhandla fram, og også fleirtalet av aksjonærane gjer det same. Problemet er at ikkje meir enn litt over 50 prosent av dei usikra långjevarane har signalisert vilje til å støtta det reviderte restruktureringsforslaget.

– Det krevst framleis støtte frå 75 prosent av både dei sikra og usikra kreditorane, seier konsernsjef Lars Sperre til E24.

Lette

Straks etter at børsmeldinga blei lagt ut, fauk aksjekursen til Norske Skog til vêrs på Oslo Børs. Då aksjehandelen stengde, hadde skogaksjen auka over 56 prosent.

Nyheita om at det endeleg kan sjå ut som at det går mot ei løysing for ein av dei største produsentane i verda av avis- og magasinpapir, blei også teke imot med glede og lette blant dei tilsette på fabrikken i Skogn i Nord-Trøndelag.

– Det betyr kjempemykje for bedrifta, det betyr kjempemykje for alle tilsette, og ikkje minst alt rundt fabrikken, seier tillitsvald Svein Erik Veie til NRK.

Ifølgje Veie eig dei tilsette ved Skogn mellom ein halv og éin million aksjar i Norske Skog. Fagforeininga eig åleine ein post på 100.000 aksjar. Trass i at verdien til aksjonærane blir vatna vesentleg ut med det nye forslaget til avtale, rår Veie aksjonærane på Skogn til å seia ja.

– Samla sett så vil dette bety ein stor gjeldsreduksjon og ein gjeldsgrad som eg opplever som berekraftig for framtida, seier han.

Nye eigardelar

For å sikra den nye semja har styret endra på forslaget dei la fram 11. oktober. I den nye planen blir det føreslege at eigardelane i Norske Skogindustrier ASA blir fordelt på denne måten:

* Långjevarar med pant i fabrikkane til selskapet: 90,75 prosent.

* Långjevarar utan pant: 6,75 prosent

* Noverande aksjonærar: 2,50 prosent.

I dette nye forslaget er delen til dei usikra kreditorane auka med 0,45 prosentpoeng på kostnad av dei sikra kreditorane og aksjonærane.

Utvidar fristen

Styret har endå ein gang utvida fristen for når eigarane må gje den formelle tilbakemeldinga si på forslaget, denne gongen til 25. oktober klokka 17.

Sjølv om eit fleirtal av dei usikre kreditorane er samde om planen, er det ikkje dermed sagt at han kjem til å gå gjennom. Tre firedelar av eigarane i kvart einaste av låna til Norske Skog må altså stemma for løysinga for at ho skal bli godkjent.

– Dette er eit stort steg i rett retning, meiner konsernsjef Lars Sperre.