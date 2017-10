Om lag 80 tilsette må gå i Telenor

I ei pressemelding frå arbeidstakarorganisasjonen EL og IT går det fram at avgjerda vart tatt på eit styremøte i Telenor tysdag.

Avdeling Fixed & TV på Gjøvik med 23 tilsette blir lagt ned, og samtidig nedbemannar selskapet med 56 tilsette i divisjon Mobile på Fornebu.

– EL og IT i Telenor Norge er sterkt ueinig i vurderingane og grunngjevinga for nedbemanning av totalt 79 tilsette, skriv organisasjonen.

Telenor bekreftar nedskjeringane, som dei meiner skjer som følgje av ei nødvendig omorganisering innan avdelingane for mobil, fastnett og TV.

– I dag har dyktige medarbeidarar fått informasjon om at vi nedbemannar fleire stader i organisasjonen. No skal vi gjere vårt for at dei ramma blir godt varetatt og får god oppfølging i tida framover, seier Berit Svendsen, Noregssjef for Telenor.

