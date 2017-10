Posten åtvarar mot dårlegare tenester

I statsbudsjettet løyver regjeringa 165 millionar kroner til kjøp av såkalla «ulønnsame posttenester» – som i praksis betyr postombering fem dagar i veka til alle husstandar i Noreg. Ei teneste som blir stadig dyrare, ettersom postvolumet minkar, skriv Nationen. I tillegg blir det løyvd 96,7 millionar til laurdagsombering av aviser.

Ifølgje Nationen var budsjettsummen til Posten 273 millionar kroner i fjor. I år blir kostnadene berekna til å vere 705 millionar kroner. Konsernsjef Tone Wille meiner summen ikkje er overdriven.

– Nei, det er det ikkje. Førehandsberekninga er vårt beste estimat av det meirkostnadane utgjer. Pengane vi får, skal dekke ulønnsemda i dei samfunnspålagde tenestene.

– Når det gjeld krava frå Posten for 2018-budsjettet, så er desse til vurdering i departementet. Men inkludert forslaget vårt for 2018 vil Posten ha fått over 1 milliard kroner i statleg kjøp av posttenester under vår regjeringsperiode, for å sikre omdeling i heile landet. I tillegg kjem anbodet for omdeling av aviser på laurdagar, seier statssekretær i Samferdselsdepartementet Reynir Johannesson (Frp).

