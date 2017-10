Svikt i omdømmet for kjente merkenamn

Omdømmet til Reitangruppen har falle kvart år sidan 2011, ifølgje rapporten frå Ipsos som blir lagt fram onsdag.

Ipsos opererer med fleire indeksar for omdømmemålinga. Indeksen som måler størst endring i omdømmet frå i fjor til i år, viser at dei fem selskapa med størst negativ endring er Bring, Sintef, Norwegian, Reitangruppen og TV 2, skriv Aftenposten.

29 prosent seier dei har eit «svært godt inntrykk» av Reitangruppen. Det er eit fall på 37 prosent frå i fjor. «Dårleg inntrykk» aukar frå 24 til 35 prosent. Avdelingsleiar i Ipsos Kristin Rogge Pran bekreftar at Reitan står for det første fallet i år.

– Det er ingen løyndom at selskapet har hatt ein turbulent omstillingsperiode i første halvår, då denne målinga vart gjennomført. No skal vi brette opp erma og sørgje for at vi blir betre neste gong, seier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema.

Norwegian forbetra seg i fjor, men er blant selskapa med størst tilbakegang i år – etter ein sommar med mykje turbulens og kansellerte flygingar på grunn av pilotmangel.

– Vi forstår at vi har ein jobb å gjere for å rette opp inntrykket hos dei som vart ramma av kanselleringar i sommar, seier Norwegians kommunikasjonssjef Sandaker-Nilsen.

NRK toppar lista over selskap folk har best inntrykk av.

