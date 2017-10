Forbrukarombodet kallar produsentar av GPS-klokker inn på teppet

31. oktober er produsentane kalla inn til eit møte hos Forbrukarombodet.

– Vi lurer på i kor stor grad foreldra reint faktisk kan føle seg trygge på at klokkene gir korrekt informasjon om kvar barnet er. Dersom klokkene ikkje kan angi for eksempel «trygge» soner 100 prosent korrekt, kan det gi foreldra ein falsk tryggleik som potensielt kan sette barns sikkerheit i fare, seier forbrukarombod Elisabeth Lier Haugseth.

Innkallinga kjem dagen etter at Forbrukarrådet gjekk ut med nyheita om at det var funne alvorlege sikkerheitsfeil i fleire GPS-klokker for barn. Som følgje av funna, har Forbrukarrådet klaga produsentane inn til både Datatilsynet og Forbrukarombodet for brot på personopplysningslova og marknadsføringslova.

Produsentane av tre forskjellige GPS-klokker er allereie varsla om funna i Forbrukarrådets test. To av dei seier at problema er løyst, mens ein tredje vedgår at enkelte klokker framleis er sårbare og ber brukarane ta kontakt slik at dette kan rettast opp.

