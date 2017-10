Jo Nesbø fjerna som produsent for «Snømannen»

Både Nesbø og Salomonsson har heile tida stått oppført som produsentar på «Snømannen», men denne veka vart begge namna fjerna frå filmdatabasen IMDb, skriv VG.

– Dette har vi ingen kommentar til, seier Niclas Salomonsson til avisa.

Han vil ikkje gi noko svar på kvifor namna er fjerna, men etter det VG kjenner til, har dette skjedd etter eige ønske.

Dei to har heilt sidan produksjonsselskapet Working Title Films kjøpte filmrettane i 2010, stått oppført som ansvarlege produsentar ("executive producers") for filmen, som totalt har ikkje mindre enn 13 produsentar. Dei står no heller ikkje som produsentar på rulleteksten til filmen.

Kritikarar både i Noreg og utanlands har slakta filmen.

Jo Nesbø sjølv poengterte i eit intervju med VG allereie før premieren at «Snømannen» på film er ikkje var hans historie. Han møtte heller ikkje opp på filmpremieren, men drog på ferie.

Distributøren UIP veit heller ikkje kvifor dei to er tatt ut av lista.

