Lånerenta aukar med alderen

Avisa har gått gjennom 3.700 renterapportar sidan 2015. Snittrenta stig rundt 0,1 prosentpoeng for kvart tiande år. Personar over 40 år har 0,2 prosentpoeng høgare rente enn folk i 20-åra. Dei over 70 har 0,6 prosentpoeng høgare.

Dei yngre låntakarane sende oftare inn rapportar: Berre 69 menneske over 70 år har sendt inn til DNs rentesjekk-portal dei to siste åra.

– Bankane veit kvar smertegrensa går for dei ulike segmenta. Unge er i større grad shopparar, seier høgskolelektor Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI.

Hveem trur mange eldre synest det er ubehageleg å prute.

– Du treng ikkje true med å skifte bank, men det er viktig å vere aktiv. Ofte er det tilstrekkeleg å antyde eller stille eit spørsmål for å vise at ein har følgt med, seier han.

