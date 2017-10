Lærarane krev færre undervisningstimar

Vel tre år har gått sidan Skule-Noreg vart ramma av ein landsomfattande streik i 59 dagar. Hausten 2014 streika på det meste nesten 8.000 lærarar ved 200 skular. Streiken ramma rundt 100.000 elevar

Lærarorganisasjonane og arbeidsgivaren KS kom til ein løysing til slutt, men no nærmar den fireårige avtalen seg slutten, og arbeidstida til lærarane skal igjen på forhandlingsbordet. Torsdag formiddag starta forhandlingane formelt med at lærarorganisasjonen overleverte sine krav, mens KS la fram eit første tilbod.

Kor mykje tid lærarane må vere på skulen, var kjernen i konflikten i 2014. KS ønskte at lærarane skal vere meir til stades på skulen for å styrkje samarbeidet og fagmiljøet og for å gi større rom for å utøve leiing, mens lærarane kravde auka tillit og fridom til å gjere jobben sin. Det same spørsmålet blir sentralt i desse forhandlingane.

KS saknar lærarane på skulen

I tilbodet skriv KS at deira mål med forhandlingane er å få ein arbeidstidsavtale som «skal støtte opp under og bidra til lærerfellesskapet og profesjonsutvikling, delingskultur og fagfellesskap, slik at elevene får mest mulig læringsutbytte».

I eit intervju med Kommunal Rapport for to veker sidan sa forhandlingsleiar for KS, Tor Arne Gangsø, at KS ikkje er fornøgd med utviklinga i lærarnærværet på skulen sidan 2014.

– Nei, vi er ikkje det. Våre undersøkingar viser at det har vorte ført gode samtalar lokalt, men det er svært få eksempel på at dei lokale forhandlingane har ført til forandringar i avtaleverket og nærværet, uttalte Gangsø, som er områdedirektør for arbeidsliv i KS, til avisa.

To minutt per elev

Hovudkravet frå Utdanningsforbundet, som organiserer brorparten av lærarane her til lands, er å få redusert undervisningstid for lærarane og særleg for kontaktlærarane.

– Kontaktlærarane har i dag 45 minutt redusert undervisningstid per klasse. Om det er 23 elevar i klassen, betyr det at læraren berre har to minutt per elev. Det er opplagt at dette er for lite. Kontaktlæraren treng meir tid til å støtte elevane i den sosiale og emosjonelle utviklinga deira, skape eit trygt klassemiljø og eit godt samarbeid med foreldra, seier forbundsleiar Steffen Handal til NTB.

Det andre hovudkravet til Utdanningsforbundet er at tredelinga av arbeidstida blir ført vidare, delinga mellom undervisningstid, tid til kollektivt for- og etterarbeid og tid til individuelt for- og etterarbeid.

Innspurt i desember

Forhandlingsleiar for KS, Tor Arne Gangsø, vil ikkje seie noko konkret om krava frå lærarorganisasjonane etter møtet torsdag, men seier at den gjeldande tredelinga av arbeidstida er det som kommunane opplever som det største hinderet for profesjonsutvikling og for å kunne byggje fagfellesskap på skulane.

– Mange opplever at grensene mellom dei tre delane er vel statiske og ønskjer seg ein større fleksibilitet mellom dei, seier Gangsø til NTB.

Steffen Handal seier hovudutfordringa blir å få på plass ein avtale som sikrar god balanse mellom oppgåvene lærarane skal løyse, og den tida som er sett av.

– På dette feltet held KS førebels korta tett til brystet. Så vi får sjå. Vi legg til grunn at begge partar ønskjer ei forhandlingsløysing. Prosessen vidare vil vise kor mykje KS er villige til å leggje på bordet for å oppnå akkurat det, seier Handal.

Ei partssammensett arbeidsgruppe, der representantar frå KS sit saman med folk frå Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet, skal no jobbe saman fram til dei reelle forhandlingane startar i desember. Blir dei ikkje einige, kan forhandlingane halde fram inn i tariffoppgjeret til våren.

