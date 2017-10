Pelsdyraktivistar dømde til å betale 550.000 kroner i erstatning

Aktivistane må, ifølgje dommen frå Gulating lagmannsrett, både dekkje sakskostnadene til pelsdyrbonden og utgiftene han hadde med å sjekke dyra for smitte etter det uønskte besøket, ifølgje Stavanger Aftenblad.

– Min klient har fått fullt medhald, og han får dekt sakskostnadene. Eg meiner dommen er rett. Eg er glad for at bonden har fått medhald i kravet, og at han får dekt utgiftene han har hatt med denne saka, seier advokaten til pelsdyrbonden, Christian Flemmen Johansen.

Tidlegare har aktivistane vorte dømde til 30 dagars fengsel på vilkår i Jæren tingrett, men der vart dei frikjent for erstatningskravet. Bonden anka derfor denne delen av dommen til lagmannsretten, som no altså har konkludert i hans favør.

