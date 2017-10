Samferdselsministeren forsvarar postkutt

Ifølgje Nationen foreslår regjeringa å løyve 165 millionar kroner for å sikre postombering fem dagar i veka. Det er ein halv milliard mindre enn det Posten har berekna at dette vil koste.

Regjeringa har fått kritikk for kuttet og er blitt skulda for å legge opp til kutt i posttilbodet.

– Det ligg ingen skjult agenda i dette. Dette går på å prøve å løyve det som er rett. Stortinget har sagt at dei ønsker postombering fem dagar i veka. Dersom vi skal endre på det i framtida, blir det ein ny debatt i Stortinget først, seier Solvik-Olsen til NRK.

Han understrekar at det framleis blir jobba med tala, og at det uansett vil bli gjort ei etterrekning der beløpet kan bli justert opp eller ned når det blir klart kva kostnadane blir.

– Posten har spelt inn eit høgare krav enn det som ligg i budsjettet, men vi jobbar med det talmaterialet, seier samferdselsministeren.

Leiar Odd Christian Øverland i Postkom, som organiserer tilsette i Posten, reagerer på at regjeringa ikkje vil betale det Posten meiner er nødvendig. Han viser til at postomberinga er noko staten har pålagt Posten.

– Staten eig Posten. Parallellen er at du som eig av ein kolonialbutikk går inn i butikken og seier til dei tilsette at nokre kundar skal ha det og det og det av varene, men at varene ikkje kjem til å bli betalt for. I mange andre samanhengar ville ein nesten kalla det kriminelt, seier Øverland til Nationen.

