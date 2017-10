Sterke reaksjonar på regjeringskutt i karbonfangst

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringa å kutte støtta med heile 90 prosent til 20 millionar kroner.

Det har fått alle dei store industriforbunda på både arbeidstakar- og arbeidsgivarsida til å reagere. Torsdag sende dei eit brev til medlemmene i energi- og miljøkomiteen på Stortinget og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

– Det viktigaste klimaprosjektet i Noreg står i fare for å stoppe opp, heiter det i brevet, som Tekna, Nito, Fellesforbundet, Norsk olje og gass, IE, Norsk Industri, El- og IT-forbundet og dessutan Bellona, LO og NHO står bak.

Stortinget har tidlegare vedtatt å be regjeringa sikre at minst eitt anlegg for karbonfangst og -lagring (CCS) blir realisert innan 2020. Dette målet er allereie utsett til 2022.

– Med dette forslaget til statsbudsjett er datoen skuva ut i det blå, konstaterer organisasjonane, som meiner budsjettforslaget inneber ein reell fare for at inngåtte avtalar må opphevast, og at CCS-satsinga til norske selskap blir lagt ned, deriblant planane om eit CO2-lager i Nordsjøen.

– Karbonfangst og -lagring ein del av det grøne skiftet og eit vesentleg globalt klimatiltak. Skal vi nå dei globale klimamåla, kjem vi ikkje utanom, slår organisasjonane fast i brevet.

