Vedum tilfreds dersom posten som europaminister blir fjerna

– Denne posten har fungert meir som EUs minister i Noreg enn Noregs minister i EU. Statsrådane har stått fram som reine talspersonar for Brussel i den norske politiske debatten, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Senterpartiet tok til orde for at ministerposten skulle fjernast under landsmøtet og tok opp att bodskapen i valkampen.

– Europaministeren har svekt autoriteten til utanriksministeren og skapt uvisse om kven det eigentleg er som har ansvaret for EU- og EØS-saker i regjeringa, seier Vedum.

Når statsminister Erna Solberg (H) fredag kunngjer at Ine Eriksen Søreide (H) blir den første kvinnelege utanriksministeren i Noreg, vil Frank Bakke-Jensen (H) overta hennar jobb som forsvarsminister. Ifølgje NRK skal han ikkje erstattast som EU/EØS-minister. Det inneber at Søreide dermed får ansvaret for alle delar av norsk utanrikspolitikk.

– Høgre har til no forsvart posten som EU-minister, men dersom statsministeren no fjernar den, bekreftar ho at det har vore ein dårleg måte å organisere dette arbeidet i regjeringa på, meiner Vedum.

Også Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre har tatt til orde for at posten som EØS- og EU-minister bør fjernast. I valkampen sa han at han heller ville ha prioritert ein eigen statsråd for bistand og utviklingsspørsmål.

