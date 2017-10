Venstre og KrF ber om bistandsminister

Da Høgre og Framstegspartiet rykte inn i regjeringskontora i 2013, vart posten som utviklingsminister fjerna. Det som hadde vore oppgåvene til Heikki Eidsvoll Homås (SV), vart lagt under vengene til utanriksminister Børge Brende (H).

Den ordninga har KrF vore kritisk til heilt sidan partileiar Knut Arild Hareide tok ordet i trontaledebatten i 2013. Med det venta statsrådbytet fredag som bakteppe kjem òg Venstre på banen med eit ønske om å gå tilbake stillinga:

– Eg håper vi får ein eigen bistandsminister. Da får utanriksministeren betre tid til å vere utanriksminister, og vi får betre faglegheit over bistandspolitikken. Eg trur heile utanriksfeltet har lidd under fråværet av ein utviklingsminister, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande til NRK.

Det landet treng

Statsminister Erna Solberg (H) kjem fredag til å kunngjere at Ine Eriksen Søreide (H) blir den første kvinnelege utanriksministeren i landet. Europaminister Frank Bakke-Jensen (H) tar over Søreides jobb som forsvarsminister.

Ifølgje NRK blir det ikkje utnemnt nokon ny statsråd med ansvar for EU- og EØS-saker. Spørsmålet er om det kan bane veg for ønsket frå sentrumspartia om ein eigen statsråd i UD med ansvar for utvikling og bistand.

Grande seier at bistandsdebatten nærmast har vore død dei siste åra, trass i at bistand utgjer ein stor del av budsjettet.

– Dei blåblå valde å seie at vi ikkje treng ein utviklingsminister i 2013. Men åra har vist at det er utviklingsminister vi verkeleg treng, sa Hareide til NTB etter at landsmøtet til Senterpartiet i april i år gjekk inn for å ta inn bistandsministerposten igjen.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre har òg tatt til orde for å få tilbake stillinga som bistandsminister.

Krav frå organisasjonar

Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og 21 andre organisasjonar har i eit felles brev til Solberg denne veka enda ein gong kravd at posten som utviklingsminister blir tatt inn igjen.

– Viss vi skal klare å nå berekraftsmåla innan 2030, må vi vere modige og nytenkjande. Da trengst det ein statsråd som kan leie denne viktige innsatsen. Dei fattige i verda treng at Noreg tar ei global leiarrolle på utviklingspolitikk, seier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

(©NPK)