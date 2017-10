Død person funnen i tjern i Os i Hordaland

Ein turgåar observerte den døde personen i tjernet og varsla politiet ved 17.30-tida fredag, skriv Bergens Tidende.

Politiet og brannvesenet rykte ut til tjernet, der dei gjorde eit funn om lag 20 meter frå vasskanten. Politiet har mistanke om at det kan vere den 29 år gamle mannen som har vore sakna i området sidan 4. oktober.

– Tid og stad gjer at det er ei moglegheit, og vi har derfor fortalt familien at vi har gjort eit funn. Men det er for tidleg å konstatere at det er han, seier operasjonsleiar Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt.

Den avdøde er send til obduksjon. Politiet trur på det noverande tidspunkt ikkje at det har skjedd noko kriminelt.

– Funn som er gjort på staden, indikerer ikkje noko kriminelt. Vi fann ingen synlege skadar, men vi må vente til obduksjon før vi kan konkludere med noko, seier Dahl-Michelsen til NTB.

