Fredriksen kjøper seg opp i Sparebank 1

Fredriksen har betalt godt over 100 millionar kroner for posten på nøyaktig 1.793.280 eigenkapitalbevis, skriv Nord 24.

– Vi synest det er eit bevis på at vi gjer noko rett. Eg skal ikkje seie at vi ser det som ei ære – men når investorar på det nivået kastar auga sine på oss, er det eit teikn på at vi har gjort noko rett, seier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Noreg.

Eigarskapet i sparebanken er spreidd over ei lang liste med eigarar, både private investeringsselskap frå Noreg og utlandet og offentleg eigde investeringsselskap.

Fredriksens oppkjøp betyr derfor at han ikkje eig meir enn 1,79 prosent av dei lett omsettelege og børsnoterte eigenkapitalbevisa, som til saman utgjer rundt halvparten av bankkapitalen.

(©NPK)