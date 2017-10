Grande synest det er «veldig kult» med nye kvinnelege statsrådar

Ho omtaler Noregs nye utanriksminister Ine Eriksen Søreide som ein «veldig dyktig politikar», men legg ikkje skjul på at ho gjerne skulle hatt ein bistandsminister inn i regjeringa i staden for ein europaminister.

– EU-spørsmålet er så viktig at alle statsrådane eigentleg burde vore EU-ministrar også, seier Grande til NTB.

Venstre-leiaren meiner forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil få ei utfordring med å gjennomføre planane til regjeringa, som ho beskriv som altfor ambisiøse.

Venstre stod utanfor forliket om langtidsplanen for Forsvaret og har vore kritiske til delar av landmaktplanen.

– Det er ein del svære investeringar som er planlagt, som eg meiner at vi ikkje har rom for dersom vi også skal sørgje for å ha eit forsvar når det gjeld folk, og ikkje berre metall, som skal forsvare Noreg, seier ho.

