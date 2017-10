Riksadvokaten: Politiet gjorde ikkje noko straffbart i narkovarsel-saka

Det var i april i fjor at ein politioverbetjent varsla politimeister Kaare Songstad i Bergen om at spanarane ved seksjonen for organisert kriminalitet over fleire år hadde fått pålegg om å ikkje gripe inn mot mistenkte i grove narkotikasaker.

Spesialeininga etterforska saka og kom i mai i år til den konklusjonen at ingen skulle straffast. Varslaren klaga inn avgjerda til Riksadvokaten, som no har komme til den same konklusjonen, skriv Bergens Tidende.

Konklusjonen er at ingen enkeltpersonar i Vest politidistrikt kan straffast for å ulovleg ha brote straffeforfølgingsplikta. Riksadvokaten peikar på at det vart gitt generelle føringar om at talet på nye narkotikasaker til etterforsking skulle avgrensast. Dette var forankra hos leiinga i politidistriktet, og statsadvokaten vart etter kvart òg gjort kjent med det.

Riksadvokaten peikar i avgjerda si på at det skal svært mykje til for at den skjønnsmessige fordelinga som må gjerast, skal kunne løyse ut straffansvar.

Ressurssituasjonen på avdelinga for organisert kriminalitet var i perioden 2014 til 2016 svært pressa både på grunn av mange personar i varetekt og deltaking i dei svært arbeidskrevjande operasjonane «Dark Room» og «OP Anker» – som handla om overgrep og terroretterforsking.

Riksadvokaten strekar under at «det ville vært aktuelt med et straffansvar dersom det ble gitt en ordre som – enten uttrykkelig eller underforstått – innebar en fullstendig avkriminalisering av en bestemt type alvorlig kriminalitet», heiter det i avgjerda.

(©NPK)