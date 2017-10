Flyttar fram filminga av «Mission Impossible» på Preikestolen

Innspelinga på Preikestolen i Forsand kommune i Rogaland er flytta fram éin dag. Det populære turistmålet blir dermed heilt stengt frå 7. til 9. november, skriv Stavanger Aftenblad.

Førebuingane til innspelinga på Preikestolen skal etter planen starte allereie i neste veke, torsdag 2. november.

Scenene på Preikestolen skulle eigentleg spelast inn i september, men opptaka vart utsette da Tom Cruise skadde foten sin i London.

Audun Rake, dagleg leiar i Lysefjorden Utvikling AS og Stiftelsen Preikestolen, seier at brikkene no byrjar å falle på plass før innspelinga. Sjølv om innspelinga no blir seint på hausten, fryktar han ikkje at dårleg vêr skal øydeleggje.

– Det er ofte dårleg vêr så seint på hausten, og det kan òg vere snø. Dei klarer fint å gjennomføre, men det kan ta litt lengre tid. Å utsetje det til våren har aldri vore aktuelt. Da får dei ikkje løyve til å fly helikopter på grunn av hekkande fuglar, så dermed må filminga skje før vinteren, seier han til Stavanger Aftenblad.

Skodespelar Kristoffer Joner har stadfesta at han med i den nye filmen. Han spelte inn scener med Tom Cruise i London i fire dagar i juli.

Førre veke vart det kjent at den sjette Mission Impossible-filmen får vel 6,3 millionar kroner i støtte frå Norsk filminstitutt.

