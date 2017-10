Høie vil ha dansk-norsk framstøyt for billegare million-medisin

Ni barn har den alvorlege muskelsvinnsjukdommen spinal muskelatrofi i Noreg. Spinraza er den einaste medisinen på marknaden som har livsforlengjande effekt.

Medisinen kostar likevel så mykje som 1 million kroner per dose. Prisen var avgjerande for at "Beslutningsforum for nye metoder" måndag sa nei til å innføre medisinen på norske sjukehus.

– Vi vil seie ja til legemiddelet, men vi er nøydde til å seie nei til prisen. Dette er eitt av dei dyraste legemidla i verda. Før vi kan seie ja, ber vi om at produsenten reduserer prisen vesentleg. Den prisen legemiddelfirmaet krev, er rett og slett uetisk, seier Lars Vorland, som er leiar for forumet.

Kontakta dansk kollega

Helseminister Bent Høie tok måndag kontakt med kollegaen sin i Danmark for at helsestyresmaktene i dei to landa kan gå saman om å forhandle med legemiddelfirmaet. Høie reagerer òg på prisen på Spinraza.

– Dette er klart ein pris som etter mi oppfatning er sett uetisk høgt av firmaet. Vi ser òg at andre land har komme til same konklusjonen som Noreg, seier han til NTB.

Helseministrane i alle dei nordiske landa har tidlegare diskutert på generell basis moglegheita for å samarbeide om prisforhandlingar og innkjøp av legemiddel. Høie meinte likevel at det var grunn til å sjå på eit samarbeid om Spinraza konkret ettersom vurderinga i Danmark var den same som Beslutningsforum kom fram til.

– Vanskeleg sak

Forumet hadde spørsmålet til vurdering på møtet i Oslo måndag. Vorland seier saka er den vanskelegaste forumet nokon gong har behandla.

Barn som blir fødde med den alvorlegaste typen av den arvelege nevrologiske sjukdommen, døyr tidleg. Sjukdommen fører til muskelsvinn, og mange lærer aldri å gå eller å sitje.

Spinraza er eitt av dei dyraste legemidla i verda. Per pasient kostar behandlinga 7 millionar kroner det første behandlingsåret (sju sprøyter à 1 million kroner) og 3 millionar kroner dei neste åra (tre sprøyter per år resten av livet), opplyser Beslutningsforum.

Det første året medisinen estimert å koste Noreg 200 millionar kroner.

– Det er naturleg at legemiddelindustrien ønskjer å få dekt utviklingskostnadene sine og ha ei god inntening, men det legitimerer ikkje at legemiddelfirmaet kan ta kva dei vil for medisinen, seier Vorland.

Gav prøvedosar gratis

Legemiddelprodusenten Biogen har gitt barna den livsforlengjande medisinen gratis mens han var til vurdering hos styresmaktene. Men etter at medisinen vart godkjent for sal, er det stopp.

Vorland meiner det ikkje er grunn til å tru at Biogen har utviklings- og produksjonskostnader som forsvarer den høge prisen.

Men Biogen er ueinige i dette og avviser påstandane om at dei har prisa medisinen uetisk høgt. Dei viser til at dei har tatt på seg ansvaret for å løyse ei av dei største utfordringane innanfor nevrodegenerative sjukdommar, og at dei har levert det dei kallar eit medisinsk gjennombrot.

– Vi meiner ikkje det tilbodet vi har komme med er uetisk høgt. Det kostar å utvikle medisinar – særleg for svært sjeldne sjukdommar som SMA, fordi det ligg mykje forsking bak, seier marknadssjef Bjørn Magnus Bjørnstad i ein e-post til NTB.

Han vil ikkje kommentere om dei vurderer å setje prisen ned, men seier dei vil halde fram dialogen med Beslutningsforum.

– Det er gledeleg at alle som er under behandling med Spinraza, får halde fram behandlinga, men vårt mål er at sjukehusa i Noreg skal tilby alle SMA-pasientar behandling. Dessverre vart ikkje det vedtatt i dag, men avgjerda gir likevel moglegheiter, seier Bjørnstad.

(©NPK)