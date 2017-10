NVE justerer opp flaum- og skredvarselet for Sørlandet 

Det er venta opptil 70 millimeter regn i desse områda frå tysdag morgon.

Dei største nedbørsmengdene er venta i Telemark, men særleg utsette er dei vassdraga i Aust-Agder som framleis har stor vassføring etter regnvêret i helga. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) ventar vassføring på oransje nivå i begge desse områda.

Flaumvarselet hadde måndag formiddag kategorien gult, som er det lågaste varslingsnivået. Det gule nivået blir ståande for Vestfold, men på ettermiddagen tysdag justerte NVE det opp til oransje i Telemark og Aust-Agder.

– Oransje er det nest høgste varslingsnivået, og inneber at det kan ventast omfattande flaum, erosjonsskadar og flaumskadar på utsette stader, skriv NVE.

Rammar like etter flaumkaos

Måndag morgon var vass-standen på veg ned i dei fleste elvane på Sørlandet etter det kraftige regnvêret i helga. Regnet skapte vasskaos og førte til at fleire vegar måtte stengjast. Mellom anna var E18 stengd fleire stader, men trafikken går no som normalt.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriv i analysen sin at vatnet framleis stig i Tovdalselva ved Flaksvatn, og at flaumvarselet for dette området er på oransje nivå. Utover dette ser flaumen ut til å vere på retrett, men det betyr ikkje nødvendigvis at faren for skadar er over.

– Rask senking av vass-standen etter flaum kan òg føre til utglidingar lokalt. Ver særleg merksam på utglidingar i område der det er kartlagt kvikkleire og i område med marine avsetningar, skriv NVE.

Tvedestrand uheldige igjen

I helga vart den vesle trehusbyen Tvedestrand hardt ramma. Søndag gjekk innsjøen Tjenna i sentrum av byen langt over sine breidder og førte til at vatnet stod opp etter husveggene.

Allereie tidleg søndag ettermiddag var situasjonen så dramatisk at rådmann Jarle Bjørn Hanken bad folk halde seg unna sentrum.

Tysdag kjem byen enda ein gong til å vere blant dei det går verst utover, sjølv om det er Telemark som da får mest nedbør, fortel statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl til NRK.

– Det er grunn til å tru at når det gjeld Sørlandet, er det områda lengst aust i Aust-Agder som kjem til å få mest nedbør. Tvedestrand ligg i dette området, så det kjem nok mykje nedbør der, seier han.

Kronprinsbesøk

Øydeleggingane på Sørlandet er allereie omfattande etter uvêret i helga.

Kronprins Haakon besøkte måndag Vest-Agder i samband med konferansen Sikt 217 i Kristiansand, men fekk òg sjå skadane på bilar, hus og vegar elles i regionen.

– Det er jo veldig dramatisk. Du tenkjer først og fremst på dei som er ramma og får kvardagen sin snudd på hovudet. Heldigvis har det ikkje gått menneskeliv tapt, men det er snakk om store verdiar som har vorte påverka. Det er alvorleg nok, det, seier han til NRK.

