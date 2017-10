Frp: Historisk kort soningskø

– Vi har i praksis ingen soningskø å snakke om lenger. Køen er så godt som borte vekk, seier Frp-representant Himanshu Gulati i justiskomiteen på Stortinget til NTB.

Den same formuleringa brukte Frp-leiar Siv Jensen i oktober i fjor, da 328 personar stod i soningskø. Køen krympa ytterlegare fram mot desember i fjor, da 242 stod i kø.

I eit svar på eit skriftleg spørsmål frå Gulati om soningskøen oppgir justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at rapporteringa varierer over tid. Før sommaren i år hadde køen vakse til 405 personar.

Variasjonar

Soningskøen varierte òg under dei raudgrøne frå år til år. Før Stoltenberg-regjeringa tok over, i juni 2005, stod 2.579 personar i soningskø. I oktober 2009 hadde køen krympa til 250. Ved regjeringsskiftet i oktober 2013 venta 1.213 på å sone dommar utan vilkår.

Trass i variasjonane over tid meiner Gulati at leiga av fengselsplassar i Nederland er årsaka til at soningskøen no er kortare enn han har vore før.

Fleire soningar

Tysdag presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) tala for soning av fengselsdommar i 2015. Der kjem det fram at fleire sona i fengsel i fjor enn i 2014, enten med elektronisk fotlenke eller i anstalt.

Ved inngangen til 2015 var det, ifølgje SSB, 4.056 innsette i norske fengsel. Statistikken er ein indikator på kven som sit fengsla i Noreg til kvar tid.

Av dei innsette sona 65 prosent fengselsdom i anstalt. I tillegg sona 5,5 prosent fengselsdom med elektronisk kontroll, 2 prosent sona i forvaring og 1,5 prosent i bøtesoning.

Dei resterande 26 prosentane sat i varetekt mens dei venta på ei rettsavgjerd.

Sjølv om det ved inngangen til 2014 var 4.103 innsette i Noreg, mot 4.056 innsette per 1. januar 2015, har både bruken av elektronisk soning og soning i anstalt auka i 2015.

