Kartlegg klima frå kua

Det vil gjere det enklare å sette i verk effektfulle tiltak for å redusere utsleppa og dermed gjere produksjonen enda meir klimavennleg.

Åtte prosent

Landbruket står for om lag åtte prosent av Norges samla utslepp, og metangass og lystgass er to av de viktigaste klimagassane frå landbruket. TINE Rådgjeving har saman med teknologimiljø utvikla eit digitalt verktøy der bonden kan sjå grafiske framstilling av kor mykje klimagassar kyrne slepper ut igjennom året – eller enklare sagt: Bonden får vite kva klimagassutsleppet per liter produsert mjølk er, skriv TINE i ei pressemelding.

Påverkar produksjon

-Da kan bonden også sette i verk effektfulle tiltak, enten det dreier seg om samansetting av fôr eller å gjennomføre slåtten på tidspunkt kor graset er mindre fiberrikt. Dette påverkar igjen metanproduksjonen og utsleppa. Dette er berre nokre eksempel, seier professor og fagsjef i TINE, Harald Volden.

Den norske kua er elles klimaeffektiv i internasjonal målestokk fordi den brukast både til kjøtt- og mjølkeproduksjon. Klimagassutsleppa per liter mjølk er under halvparten av det internasjonale snittet (litt over 1 CO₂ ekvivalent samanlikna med 2,6 internasjonalt).

Sjuke dyr

Elles vil også tiltak på helsesida kunne redusere klimagassutsleppa. Ifølge ein rapport frå den britiske landbruksorganisasjonen ADAS har sjuke kyr opptil 25 prosent høgare klimagassutslepp enn friske kyr. Norske kyr er i utgangspunktet blant de friskaste i verd, men god oppfølging av kvart enkelt dyr vil uansett slå ut i rekneskapen.

Klimakalkulator

-Målet er å kutte utsleppa frå landbrukssektoren med 20 prosent fram mot 2030, og det nye verktøyet for å kartlegge klimagassutsleppa til kua er eitt av mange verkemiddel for å komme dit, avrundar Volden.

Talmaterialet til TINE inngår i ein større klimakalkulator i regi av prosjektet «Klimasmart landbruk» til Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri.