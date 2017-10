Løypemaskinene er i gang fleire stader i fjellet etter snøfall

Snøfallet natt til tysdag har ført til at løypebas Jo Stenersen og resten av preppe-gjengen i Hafjell Øyer Turskiløyper har starta sesongen, fortel Langrenn.com.

– Vi grunnpreparerer no cirka 2 kilometer på Mosetertoppen og 12 kilometer tur-retur på Gamle Hornsjøvegen mellom Sjøseterkrysset og Hornsjøhøyfjellshotell, seier Stenersen.

Det er meldt meir snø framover, noko som gjer at det, ifølgje Stenersen, skal liggje til rette for godt skiføre.

Stenersen seier til Gudbrandsdølen Dagningen at det går mot ny rekord for dei.

– I fjor hadde vi den første løypa klar 1. november. No kjem vi truleg til å setje dei første spora i kveld, mens kalenderen framleis viser 24. oktober, seier Stenersen.

Klargjer skøytetrasé

På Sjusjøen tromla løypemannskapa fleire av skiløypene tysdag. Johannes Haukåssveen reknar med at dei innan onsdag kjem til å setje spor der forholda tillèt det. Da kan langrennsfolket mellom anna ta turen ut i lysløypa ved Natrudstilen.

Også på Skeikampen og i Auggedal vart det køyrt opp løyper tysdag.

– Gjennom dagen og natta får vi klar Peer Gynt vegen frå Skei til Fagerhøi, men neppe med spor. I første omgang blir det ein skøytetrasé, seier Knut Erik Hagen.

Også i Løtenfjellet går det mot ein tidleg start på skisesongen, skriv Østlendingen.

Snøvêret betyr òg utfordringar for fleire. Yr melder at det somme stader frå tysdag og onsdag morgon kan komme over 30 centimeter snø. På Twitter oppmodar Statens vegvesen folk til å hugse å ha den rette dekkutrustinga og køyre etter forholda.

– Dårleg vêr

Fylkesveg 55 over Sognefjellet er stengd. Kjetil Molvær, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Lærdal, seier til NRK at han er usikker på om vegen kjem til å opne igjen tysdag.

Ifølgje kanalen er det òg snøvêr og sterk vind både på riksveg 7 over Hardangervidda, på riksveg 52 over Hemsedalsfjellet og fylkesveg 50 Aurland–Hol. Det same gjeld E134 Haukelifjell, E16 Filefjell og fylkesveg 53 Tyin–Årdal.

– Det er dårleg vêr på fjellovergangane mellom aust og vest. Det er redusert sikt, mykje vind og temperaturar rundt null grader. Den kombinasjonen er ekkel og ubehageleg for bilistane som skal over fjellet, seier Molvær til NRK.

Han oppmodar folk som skal køyre over fjellet, til å ha godt med drivstoff, gode vindaugsviskarar, gode dekk – og til å senke farten når vinden kjem i sterke kast.

Regn erstattar snø

I Telemark melder politiet om snø på vegane frå Morgedal og vestover, og folk blir bedt om å køyre varsamt.

Ifølgje meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt blir truleg snøvêret erstatta av regn utover dagen.

– Snøgrensa skal krype oppover, seier ho til NRK.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har justert flaum- og jordskredfare-varselet til oransje nivå i Aust-Agder, Telemark og Vestfold. Det er venta store nedbørsmengder tysdag ettermiddag.

