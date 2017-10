NVE ventar meir regn utover tysdagskvelden

Tysdag klokka 19 kom Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) med ei ny statusoppdatering på flaumvarselet for Agder, Telemark og Vestfold. Der skriv dei at det har regna sidan tysdag formiddag i heile varslingsområdet, og at nedbøren er venta å halde fram utover kvelden før det gir seg.

Porsgrunn har så langt fått mest nedbør med 60 millimeter sidan midnatt, mens det i Agder har komme opptil 40 millimeter nedbør i same tidsrommet. NVE skriv at det er venta opptil 30 millimeter til utover kvelden.

Klokka 19.30 skriv Meteorologane på Twitter at den kraftigaste nedbøren er i ferd med å passere Vest-Agder.

Pumpar vatn

Fleire vegar har vore stengde tysdag, og det har så langt vore visse problem med framkjømda både i Telemark og Aust-Agder.

I helga fløymde vatnet Tjenna i Tvedestrand over og fylte store delar av sentrum med vatn. Rådmannen i Tvedestrand kommune, Jarle Bjørn Hanken, seier til NRK at dei no er godt førebudde på ein ny runde med vatn. Tysdag har Sivilforsvaret og Tvedestrand kommune sett i gang kraftige pumper for å sørgje for at dei ikkje må sperre av sentrum.

Anders Thomassen frå Sivilforsvaret seier til Agderposten at med desse kraftige pumpene, aukar kapasiteten såpass mykje at dei håper å halde vegbanen tørr.

– Denne løysinga har aldri vore prøvd, men fungerer det, er det verdt forsøket, seier han.

Oppjustert flaumvarsel

Måndag justerte Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) opp flaumvarselet i Aust-Agder og Telemark til oransje nivå.

– Oransje er det nest høgste varslingsnivået og inneber at vi kan vente omfattande flaum, erosjonsskadar og flaumskadar på utsette stader, skriv NVE på sidene sine.

Tysdag formiddag vart flaumvarselet justert opp frå gult til oransje nivå i Vestfold òg. Ifølgje Yr er det tysdag venta nedbørsrekord i fylket. Flaumvarselet i Vest-Agder blir ståande på gult nivå, som er det lågaste nivået.

I tillegg har NVE meldt om jordskredfare på gult varselnivå i Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Intens nedbør i Telemark og Vestfold

NVE har tidlegare meldt at det tysdag kveld er venta intens nedbør opptil 10 millimeter per time i Telemark og Vestfold. Det er Grenland og dei vestlege kystområda av Vestfold venteleg får mest regn.

– Her ventar vi både flaumar og flaumvassføring på oransje nivå i mindre bekker og elvar og dessutan overvatn i tettbygde område, skriv NVE på nettsidene sine. Etter midnatt er det venta lite eller ingen nedbør.

Vassføringa aukar snøgt i mange elvar, skreiv NVE klokka 19, og i ein del av dei er det registrert flaumvassføring. Desse kjem i tillegg til dei elvane som allereie hadde flaumvassføring før nedbøren tysdag.

Yr sende tysdag ettermiddag ut obs-varsel for Oslo, Akershus og Buskerud fram til onsdag morgon. Der er det venta 30 til 45 millimeter regn på 24 timar.

