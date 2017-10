Ny rapport: Har selt 33 prosent færre nye bustader

Tala kjem fram i den siste utgåva av rapporten ECON Nye Boliger som blir laga av Samfunnsøkonomisk analyse annankvar månad, ifølgje Dagens Næringsliv.

Salet er særleg svakt i Oslo, der det så langt i år har blitt selt 48 prosent færre bustader enn på samme tid i fjor.

– Nedgangen sidan i fjor har vore særleg sterk i Oslo, men moderat i resten av landet. Saman med mange nye bustader på marknaden har dette gitt ein kraftig auke i uselde bustader, skriv Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

Sidan august har 18 prosent av dei nye bustadene som har vore til sals på Austlandet, blitt selt. I Nord-Noreg og Midt-Noreg var salstakten på høvesvis 17 og 14 prosent. Vestlandet og Sørlandet låg lågast med høvesvis 13 og 10 prosent. Av fylka var salstakten høgast i Hedmark med 28 prosent og lågast i Sogn og Fjordane med 8 prosent.

Rapporten bekreftar utviklinga som har komme fram i statistikkane til Boligprodusentenes Forening. I førre veke la foreininga fram tal som viste at det er selt 20 prosent færre nye bustader hittil i år enn i samme periode i fjor.

– Vi er bekymra over nedgangen i bustadsalet og effektane dette vil få for norsk økonomi. Lågare sal vil raskt føre til at det blr sett i gang bygging av færre nye bustader, og at sysselsettinga hos entreprenørselskap og deira leverandørar fell dramatisk, sa administrerande direktør Per Jæger.

(©NPK)