Solveig Horne vil rydde opp i barnevernstenestene

I eit brev til alle kommunane i landet presiserer Horne kva kommunane kan overlate til private og ikkje. Målet er mellom anna å få betre kontroll med tenestene og unngå uheldige dobbeltroller.

I fjor kjøpte det offentlege barnevernstenester frå private for over 2,9 milliardar kroner.

– I dette brevet tydeleggjer vi kva rolle dei private skal ha, og kor langt kommunane kan gå i å bruke private. Det skal vere lov, men kommunane må ha gode rutinar, seier Horne til VG.

I brevet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), fylkesmennene og kommunane, gir departementet eksempel på oppgåver som dei ikkje heilt kan overlate til private:

• Leiinga av det kommunale barnevernet

• Avgjerder om oppfølging av ei bekymringsmelding

• Avgjerder om ei sak skal leggjast bort eller leggjast fram for fylkesnemnda

• Vedtak om akuttvedtak eller hjelpetiltak

• Godkjenning av fosterheimar

• Rettleing og oppfølging av fosterheimar

Departementet strekar likevel under at kommunen kan setje bort ei rekke oppgåver til private selskap. Det er likevel krav om full styring og kontroll frå kommunen og at alle vedtak må takast av barnevernsleiar.

(©NPK)