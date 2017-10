Spesialeininga granskar Ålesund-politiet

– Vi har sett i gang undersøkingar på eige initiativ. Vi har hatt samtaler med politidistriktet og startar ei såkalla undersøkingssak. Det betyr at vi hentar inn relevant informasjon, medrekna lydloggen frå samtalen ved operasjonssentralen, seier leiar Ellen Mjøs i Spesialeiningas etterforskingsavdeling for Vest-Noreg til Sunnmørsposten.

I nødmeldinga som vart ringd inn ein snau halvtime etter midnatt natt til søndag, vart det meldt om ei mogleg båtulykke, men politiet valde å ikkje aksjonere. Søndag morgon vart to menn redda frå Tyskholmen, og ein mann funnen død i sjøen.

Politiet sett i verk redningsaksjonen først etter at dei fekk melding om ein båt som gjekk i ring i Hessafjorden klokka 8.36 søndag morgon. Like etter fekk politiet melding om to personar som ropte om hjelp frå Tyskholmen.

Dei to overlevande, to menn i førtiåra, skal ha køyrt på ein holme og vorte kasta over bord natt til søndag. Seinare vart den 47 år gamle Ronny Røbekk funnen død i sjøen.

I ettertid har politiet vedgått at dei burde ha aksjonert, men politimeister Ingar Bøen ville ikkje sjølve rapportere saka inn for Spesialeininga.

Politimeisteren seier han konstaterer at Spesialeininga vil undersøkje saka på eige initiativ.

– Ut over det har eg ingen kommentar, seier han.

