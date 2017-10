Unge gravide røykjer meir enn eldre 

Tal frå medisinsk fødselsregister viser at fleire kvinner røykjer ved starten av svangerskapet enn på slutten. I 2016 var det totalt 59.104 fødande i Noreg, og 92 prosent av dei svarte på spørsmål om røykjevanar.

2.556 kvinner svarte at dei røykte ved byrjinga av svangerskapet, og av dei definerte 2.080 seg som daglegrøykjarar med eit forbruk på 7,6 sigarettar i snitt. Ved slutten av svangerskapet var det framleis 1.454 kvinner som oppgav at dei hadde røykt i løpet av graviditeten. Av dei var det 1.227 som oppfatta seg sjølve som daglegrøykjarar.

Dei som røykte gjennom svangerskapet, oppgav eit dagleg forbruk på 7 sigarettar.

Samanlikna med tal frå Folkehelseinstituttet i 2009 har den prosentvise delen av kvinner som røykjer når dei blir gravide, falle bratt frå 19 prosent til 4,7 prosent. I 1999 røykte heile 25 prosent av kvinnene då dei vart gravide.

Det er unge mødrer under 19, og dei mellom 20 og 24 år, som har vanskelegast for å stumpe røyken under graviditeten, viser oversikta frå Folkehelseinstituttet. Éin av ti gravide under 19 år røykjer ved starten av svangerskapet, og ved fødselen er det framleis 4,7 prosent som ikkje har greidd å slutte.

– Røyking under svangerskapet avgrensar tilgangen på oksygen for fosteret. Dette fører til større risiko for låg fødselsvekt og for at veksten til barnet blir påverka, skriv Folkehelseinstituttet.

