Alcoa Norway sikrar seg vindkraft frå Troms

På Kalvøya ved Tromsø byggjer Prime Capital vindkraftverka Raudfjell og Kvitfjell. Prosjekta har fått fleire investorar, deriblant tyske Westfalen-Lippe. No skal aluminiumselskapet Alcoa Norway nytte den fornybare krafta derfrå.

Avtalen får statleg garanti av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) på rundt 526 millionar kroner. Det er første gong GIEK bruker kraftgarantiordninga sidan den først blei vedtatt av Stortinget i 2009.

– GIEKs kraftgarantiordning har gjort det mogleg for oss å inngå ein kraftkontrakt med den høgste form for sikkerheit i ryggen. Vi er takknemlege for tryggleiken som GIEK leverer, og no kan vi jobbe fokusert mot målet om å levere grøn og resirkulerbar aluminium til verdsmarknadane, seier sjef for Alcoa i Noreg Kai Rune Heggland.

Vindkraftverka vil bestå av 67 vindturbinar, og skal ha ein samla produksjonskapasitet på 281 megawatt. Kun vindkraftverka på Storheia har større kapasitet i Noreg, med 288 megawatt.

