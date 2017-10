Borgarlege budsjettforhandlingar får meir tid

Presidentskapen på Stortinget sa torsdag ja til ønsket frå leiaren av finanskomiteen Nikolai Astrup (H) om meir tid til dei borgarlege budsjettforhandlingane. Meiningane var delte då presidentskapen seinare på dagen møtte dei parlamentariske leiarane, men fleirtalet stilte seg bak forslaget til ny køyreplan.

Det nye opplegget inneber at finansdebatten blir utsett frå måndag 27. november til måndag 4. desember. Samtidig blir tida mellom finanskomiteens innstilling og debatten knappare. Normalt er det ei veke, men finanskomiteen har no fått frist til å gi frå seg innstillinga si torsdag 30. november.

Ein konsekvens av det reviderte opplegget er at fagkomiteane på Stortinget vil få mindre tid til å kna budsjettåra sine innanfor den overordna budsjettramma.

Reint formelt skal dei nye datoane bli bestemte av eit samla Storting.

Unngå overtid

Budsjettforhandlingane mellom dei fire borgarlege partia gjekk på overtid kvart einaste år i førre stortingsperiode, slik at finansdebatten også måtte utsettast. Men då kom utsettinga først etter at ein hadde prøvd å bli einige innanfor dei oppsette fristane.

– Det er ein fordel å avklare dette på eit så tidleg tidspunkt, slik at Stortinget veit kva dei har å ta omsyn til, seier stortingspresident Olemic Thommesen (H) til NTB.

– Men denne tidsfristen og den etterfølgjande køyreplanen er absolutt. Det kan ikkje bli ytterlegare forskyving no, understrekar presidenten.

Alternative forslag

Det er ikkje finanspolitisk talsmann i Arbeidarpartiet Trond Giske så sikker på.

– Dette lovar ikkje godt. Eg føler meg ikkje trygg på at dei vil overhalde ein utsett frist heller, sa Giske til NTB tysdag, då det blei kjent at Astrup hadde skrive brev til presidentskapen med bønn om å få innvilga meir tid.

Visepresident Abid Raja (V) trur ikkje det er nokon fare for at den nye fristen vil bli broten.

– Gangen i dette er at Venstre og KrF først må lage alternative budsjettforslag før forhandlingane kan starte med regjeringspartia. Vi såg at det ville bli veldig stramme fristar. Det er ryddig av presidentskapen å gi denne utsettinga allereie no, seier han til NTB.

