Slutt på sommartida – i helga får du ein ekstra time

Klokkestillinga skjer samtidig i Noreg og EU, etter at Noreg samordna med EU i 1996. Sommartida har likevel blitt eit heitt politisk tema i Europa. EU-direktivet fastslår at alle EU-land skal gå over til sommartid på same dag. I Russland har denne praksisen meir eller mindre blitt avvikla sidan 2011, melder Aftenposten.

Den daverande russiske presidenten Dmitrij Medvedev melde då at russarar mislikte at dei enten forsov seg, eller hadde ein ekstra time dei ikkje ante kva dei ville bruke på.

Den same frustrasjonen er å finne i Finland, der over 50.000 har skrive under på opprop mot å stille klokkene.

Trass i opprørte finnar og russarar, vil praksisen halde fram i Noreg. Når klokka blir 3 natt til søndag, skal den stillast tilbake til klokka 2.

Det inneber at folk kan sove ein time lenger eller unne seg ein ekstra lang frukost på søndag.

