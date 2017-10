NRK: Datatilsynet med krass kritikk og milliongebyr etter IT-outsourcing i Helse sør-aust

Kvart av sjukehusa og Sykehuspartner må punge ut med 800.000 kroner kvar i lovbrotsgebyr. Til saman må føretaka ut med 10 millionar kroner for lovbrota, melder NRK.

Datatilsynet har lagt fram ein 33 sider lang rapport der tilsynet konkluderer med at det vart gjort mangelfulle vurderingar av sikkerheit og risiko før helseføretaket sette ut IT-system til utlandet.

Leiinga i Helse sør-aust seier til NRK at det er for tidleg å kommentere innhaldet i rapporten, men at dei vil gå grundig inn i dette.

