Kongsberg og tysk ubåtprodusent dannar kampsystem-selskap

Selskapet har fått namnet kta Naval Systems og skal både utvikle, produsere og vedlikehalde kampsystem som ein eksklusiv leverandørar for ubåtar frå den tyske skipsprodusenten.

– Samarbeidet er eit viktig skritt for oss og den norske forsvarsindustrien. Vi har samarbeida med ThyssenKrupp dei siste tiåra og er glade for å bringe partnarskapet vårt til neste nivå. Saman vil vi levere neste generasjon kampsystem og sette smart forsvar i Europa til handling, seier konsernsjef Eirik Lie i Kongsberg Defense & Aerospace.

Det nye selskapet er eigd 50 prosent av Kongsberg og 50 prosent av ThyssenKrupp og dotterselskapet Atlas Elektronikk. Selskapet skal etter planen levere kampsystema under eit felles anskaffingsprogram for dei tyske og norske marinaene for den nye 212 CD-klassen, og for dei kommande ThyssenKrupp-ubåtane.

Den norske og tyske regjeringa underteikna i slutten av juni ein avtale om felles utvikling, nyskaffing, drift og vedlikehald av ubåtar og materiell. ThyssenKrupp og selskapets partnarar jobbar no med å kunne tilby den norske marinen fire ubåtar og to til den tyske. Alle av typen 212.

Kta Naval Systems får hovudkontor på Kongsberg og ein filial i Bremen i Tyskland.

