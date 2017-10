NRK: SSB utset omorganiseringa til etter Siv Jensen-møte 

SSB-sjef Christine Meyer er blitt kraftig kritisert etter at 25 forskarar blei flytta over frå forskingsavdelinga til statistikkavdelinga. Blant desse var også mannen bak den såkalla innvandringsrekneskapen, forskaren Erling Holmøy.

Det fekk Liv Signe Navarsete frå Senterpartiet til å så tvil om SSB kan levere nøytral og objektiv informasjon, mens tidlegare leiar av forskingsavdelinga Olav Bjerkholt har omtalt prosessen som eit politisk kupp. Meyer blei kalla inn til finansminister Siv Jensen (Frp) der ho fekk beskjed om å komme tilbake med eit forslag til ny løysing.

Tysdag kveld melde NRK at omorganiseringa er sett på vent til det nye møtet mellom dei to er gjennomført, noko som skal skje neste veke.

Lite publisering

No får Meyer også støtte frå sentrale forskarar. Økonomiprofessor Hans Hvide seier til Dagens Næringsliv at Statistisk sentralbyrå (SSB) har utvikla seg til å bli eit orakel med svar på alt i samfunnsdebatten, utan at forskingsavdelinga held høgt nivå målt ut frå talet på publiserte artiklar.

Poenget til Hvide er at det er publisering som sikrar fagleg kvalitet.

– Her scorar dei lågt. Dei har ikkje høg produksjon og den held ikkje høg kvalitet, seier han til DN.

Derfor meiner han at Meyer gjer rett i å omorganisere og skalere ned avdelinga.

Meyer avviser

Meyer sjølv seier til avisa at ho ikkje vil kommentere utsegna fordi ho jobbar med ein plan som skal leggjast fram for finansministeren.

Men overfor NRK avviser SSB-sjefen kritikken.

– Å seie at vi gjer dette på grunn av tema som innvandring og at det handlar om å presse nokon ut, det er så langt unna realitetane som det er mogleg å komme, seier ho.

Meyer seier at det er forskingsdirektøren som saman med leiarane sine har bestemt kven som skal over til statistikkavdelinga.

